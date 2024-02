Voir le Match FC Barcelone Manchester City en Streaming Video et Direct TV sur Internet

Le choc des huitièmes de finale de la ligue des champions ce soir avec le match Manchester City – FC Barcelone en direct live Streaming et la retransmission de Manchester City – FC Barcelone en direct à la télévision. Mardi 18 février 2014 à partir de 20h30, une diffusion en direct sur BeIN Sport.

La ligue des champions reprend ce soir et avec elle débutent les huitièmes de finale aller et le choc tant attendu entre Manchester City et FC Barcelone à l’Ettihad Stadium. Un match qui mobilisera beaucoup de monde du point de vue de la qualité des joueurs au sein des deux équipes.

Les Citizens et les blaugranas ne se sont jamais affrontés en compétition officielle et ce sera donc le premier match dans ce cadre là, par contre, les deux équipes se sont déjà affrontées en amical à six reprises.

Les hommes de Manuel Pellegrini qui jouent la première huitième de finale de ligue de champion de l’histoire du club affrontent un Barça habitué de ce stade de la compétition qu’il dispute pour la 10e fois consécutive.

Ce match constitue un challenge important pour l’entraîneur chilien des Citizens Pellegrini qui connaît très bien le Barça qu’il a déjà affronté à 22 reprises avec Villareal, Malaga et le Real Madrid avec un bilan morose de seulement 4 victoires autant de nuls et quatorze défaites !

Rappelons que lors des matchs de poule, City s’est qualifié 2e de son groupe avec 15 points derrière le champion en titre, le Bayern Munich. Barcelone a terminé 1e de son groupe avec 13 points.

Match Manchester City – FC Barcelone en Direct Streaming

Le choc des huitièmes de finale de la ligue des champions ce soir entre Manchester City – FC Barcelone sera retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. A partir de 20h30, coup d'envoi du choc Man City – Barça en direct.

