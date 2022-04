Retransmission du Match AS St Etienne Marseille en Direct TV + Streaming Video

L’affiche de la 25e journée de la Ligue 1 ce soir avec le match AS Saint-Etienne – Olympique de Marseille en direct live Streaming et la retransmission de Saint-Etienne – Marseille en direct à la télévision. Dimanche 16 février 2014 à partir de 21h00, une diffusion en direct sur Canal+.

L’affiche de la 25e journée du championnat de France L1 ce soir à partir de 21h00 opposera deux grands clubs du football français à savoir l’AS Saint-Etienne qui recevra l’Olympique de Marseille au Geoffroy-Guichard. Une belle rencontre est attendue ce soir surtout que les deux équipes jouent pour le même objectif en championnat à savoir une place européenne et sont proche au classement ou l’on retrouve Saint-Etienne 4e avec 41 points et l’OM 6e avec 39 points.

Deux points seulement séparent donc les deux équipes avant la rencontre de ce soir. Les Verts comptent mettre plus de pression sur le 3e Lille et le club phocéen compte se hisser à la 4e place et la chiper à son adversaire du jour.

Les hommes de José Anigo ont enregistré 2 victoires lors des 4 derniers matches en championnat mais restent toutefois sur un succès important lors de la 24e journée contre Bastia 3-0, et chercheront donc à enchaîner ce soir sur un terrain difficile.

Les stéphanois eux aussi ont enregistré deux victoires dans leur 4 derniers matchs en championnat et restent sur un match nul à Toulouse lors de la dernière journée.

Les hommes de Christophe Galtier sont difficile à défaire chez eux et devant leurs chauds supporters, le PSG avait beaucoup souffert lors de son déplacement chez les « Verts ». Il est à noter que les coéquipiers de Romain Hamouma ont enregistré 8 victoires sur 12 matchs joués à domicile avec 2 nuls et 2 defaites.

En face, l’OM a fait 12 fois le déplacement loin de ses bases enregistrant 5 victoires, 4 nuls et 3 défaites.

L’on s’attend donc à voir une belle rencontre disputée et avec des buts.

Match AS Saint-Etienne – Olympique de Marseille en Direct Streaming

Voilà l’affiche de la 25e journée de L1 entre Saint-Etienne – Marseille qui sera retransmise en direct à la télévision sur Canal+. A partir de 21h00, coup d’envoi du choc Saint-Etienne – Marseille en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Saint-Etienne – Marseille en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.