Les meilleurs moments de la cérémonie d’ouverture des JO de Stochi

Depuis des mois, des polémiques de tout genre entourent l’événement des Jeux Olympiques de Sotchi.

En effet, l’organisation, l’endroit, les responsables, les sacrifices et tout ce qui touche à ce grand événement a été critiqué et ciblé par des milliers de personnes.

Tout de même, les Jeux Olympiques restent un événement mondial regardé dans les quatre coins du monde. Cette année, les yeux sont rivés à Sotchi, en Russie.

Hier, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée au stade de Fisht pour donner le coup d’envoi officiel des 22e JO d’hiver. Elle semble être très réussie malgré quelques petits défauts.

Ainsi, on a pu voir plusieurs tableaux lors du défilé des différents pays engagés dans cet événement. On en a vu de toutes les couleurs. Les plus remarquables ou plutôt osés sont les athlètes qui se sont affichés en tongs, en bermudas et même pires.

Dans cet immense stade, 40 000 spectateurs étaient présents.

Découvrez les meilleurs moments dans les photos ci-dessous:

