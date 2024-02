Regarder OM Bastia en Direct TV + Streaming Video sur Internet

Football ligue 1 cet après-midi avec la 24e journée, voici comment regarder le match Olympique de Marseille – Bastia en direct live Streaming et la retransmission de Marseille – Bastia en direct à la télévision. Samedi 08 février 2014 à partir de 17h00, une retransmission en direct sur Canal+.

L’Olympique de Marseille reçoit Bastia ce samedi à partir de 17h00 dans le cadre de la 24e journée du championnat L1. L’OM est 5e au classement avec 36 points, il affrontera au Vélodrome Bastia 11e qui compte 30 points. Six points séparent donc les deux équipes, l’écart pourrait se rétrécir à 3 points ou bien s’élargir à 9.

Les hommes de José Anigo restent sur un match nul à domicile lors de la 23e journée contre Toulouse. Il est question de rachat donc pour Thauvin et ses coéquipiers devant le public marseillais pour essayer de réduire l’écart avec Saint-Etienne 4e et qui a fait match nul hier. Une occasion en or pour le club phocéen de se retrouver à deux points seulement du 4e. L’OM n’a plus qu’à se focaliser sur le championnat pour valider une place européenne puisque le club a été éliminé de toutes les coupes cette année.

Du coté Bastia, il y a du bon et du moins bon avec une récente victoire en championnat après une élimination en coupe de France à Lens.

Il est noter que Marseille a enregistré 5 victoires sur 11 matches joués à domicile avec 2 nuls et 4 défaites. Le bilan des Corses est catastrophique à l’extérieur avec 0 victoire enregistré, 4 nuls et 7 défaites !

Match Olympique de Marseille – Bastia en Direct Streaming

Le match Marseille – Bastia est retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Dès 17h00, coup d’envoi du match Marseille – Bastia en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Marseille – Bastia en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

