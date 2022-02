Regarder les JO en Direct TV + Streaming Video sur Internet

Les Jeux Olympiques de Sotchi 2014 aujourd’hui, voici comment regarder le 2e jour des JO d’hiver en direct live Streaming et la retransmission du 2e jour des JO de Sotchi 2014 en direct à la télévision. Samedi 08 février 2014 à partir de 06h25, une retransmission en direct sur France 3 à partir de 06h25.

La 2e journée des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi débutent ce samedi à partir de 06h25 et sera transmise en direct sur France 3. Les chaînes de France 2, France 3 et France 4 assureront plus de 200 heures de direct exclusif de cette compétition qui se déroulera du 7 au 23 février.

Au programmes de ce samedi, voici les différentes épreuves attendues:

Le Biathlon avec les 10km sprint hommes au Biathlon Stadium.

Le ski de fond avec le Skiathlon hommes 15km + 15km au Cross-Country Skiing Stadium.

Le ski acrobatique Bosses dames avec la finale au Freestyle-Center et les qualifications Bosse dames au Freestyle-Center aussi.

PATINAGE ARTISTIQUE

Danse sur glace, danse libre par équipes au Palais des sports de glace Ice

Danse sur glace, danse courte, équipes au Palais des sports de glace Ice HOCKEY SUR GLACE Manche préliminaire femmes, groupe A à l’Aréna Shaiba avec de 12h à 14h30 le match USA – Finlande et de 17h00 à 19h30 le match Canada – Suisse LUGE Simple hommes au Centre de sport de glisse Sank SNOWBOARD Slopestyle hommes, finales au Snowboard-Park Slopestyle hommes, demi-finales au Snowboard-Park SAUT À SKI NH ind. hommes, qualification au Ski Jumping Stadium PATINAGE DE VITESSE 5 000 m hommes au Centre de patinage de vitesse

Les Jeux Olympiques de Sotchi 2014 en Direct Streaming

Le 2e jour des Jeux Olympiques de Sotchi 2014 est retransmis en direct à la télévision sur France 3. Dès 06h25, coup d’envoi du 2e jour des JO d’hiver en Russie en direct. A la télévision sur France 3 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder les Jeux Olympiques de Sotchi en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Partager : Twitter

Facebook