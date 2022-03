Tournoi 6 Nations en Streaming : France Angleterre en Direct Live Rugby

Rugby Tournoi des VI Nations 2014 avec le choc de la 1re journée qui opposera la France à l’Angleterre en direct live Streaming et la retransmission de France – Angleterre en direct à la télévision. Samedi 01 février 2014 à partir de 18h00, le match sera diffusé sur France 2 en Direct.

La France débute le Tournoi des VI Nations contre son grand rival l’Angleterre dans un Stade de France qui sera archi-comble pour l’occasion. Un match d’entame très important pour les tricolores qui doivent absolument enregistrer un bon résultat pour la suite.

Pour ce match, on observera quelques changements surprises opérés au sein du XV de départ français avec notamment la titularisation du jeune parisien demi d’ouverture Jules Plisson, 22 ans aux cotés du demi de mêlée Jean-Marc Doussain dans la charnière.

Plisson qui rappelons le a été et est devenu un élément clef avec le Stade Français et sa titularisation devrait donner de la fraîcheur et du tonus pour le XV français.

Bien que l’historique des rencontres entre les deux pays penche du coté des anglais, un France Angleterre en rugby n’est jamais connu d’avance où tout se mêle, on espère voir le XV français sortir ses griffes et montrer tout l’étendue de son savoir faire durant les grands rendez-vous.

Rugby Tournoi des VI Nations 2014 en Direct Streaming

Le Tournoi des VI Nations 2014 est retransmis en direct à la télévision sur France 2. Dès 18h00, coup d’envoi de la 1re journée avec le match France – Angleterre en direct. A la télévision sur France 2 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le Tournoi des VI Nations 2014 et le match France – Angleterre en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

