Match en Direct Video RC Lens Laval : Streaming + TV de Ligue 2

Football Ligue 2 ce samedi, voici comment regarder le match de la 22e journée RC Lens – Laval en direct live Streaming et la retransmission du match Lens – Laval en direct à la télévision. Samedi 01 février 2014 à partir de 14h00, un match qui sera diffusé sur BeIN Sport en Direct à partir de 14h00.

Le RC Lens reçoit Laval ce samedi à partir de 14h00 pour le compte de la 22e journée du championnat ligue 2. Les lensois disposent d’une chance en or pour s’octroyer la première place du classement après le revers du leader Metz hier soir.

Les Sang & Or qui comptent actuellement 39 points pourraient dépasser les Messins par un point d’avance au classement en cas de victoire.

Les hommes d’Antoine Kombouare qui restent sur une victoire en championnat contre Auxerre lors de la 21e journée, comptent demeurer sur cette dynamique et poursuivre leur course vers l’ascension et le retour parmi l’élite en ligue 1, une place que les lensois ont toujours occupé.

Le Stade Lavallois est lui en mauvaise posture, premier relégable, Laval reste sur 3 défaites dans ses 5 derniers matches du championnat, une 4e défaite au Félix Bollaert compliquerait davantage sa situation dans le bas du tableau.

Il est à noter que Pablo Chavarria ont jusque là disputé 10 matches à domicile enregistrant 7 victoires, 2 matches nuls et une seule défaite. Tandis que les hommes de Philippe Hinschberger eux ont joué 11 matches à l’extérieur avec seulement deux victoires, un nul et 8 défaites.

Match RC Lens – Laval en Direct Streaming

Le match Lens – Laval est retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. Dès 14h00, coup d’envoi du match entre Lens – Laval en direct. A la télévision sur BeIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Lens – Laval en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

