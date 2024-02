Retransmission du Match France Australie en Direct TV + Streaming : Coupe Davis de Tennis (Double)

Tennis Coupe Davis 2014, 1er tour en Double avec le match France – Australie en direct live Streaming et la retransmission de France – Australie en direct à la télévision. Samedi 01 février 2014 à partir de 13h30, le match sera diffusé sur France 4 en Direct.

Après le simple, place au double maintenant et le match entre la France et l’Australie dans le cadre du 1er tour de la coupe Davis. Les Bleus mènent déjà par deux à 0 grâce à leur double victoire en simple hier. Richard Gasquet, n°9 mondial s’est imposé face au jeune Nick Kyrgios, n°162, tandis que Jo-Wilfried Tsonga, n°10 mondial, a dominé le capitaine de l’équipe d’Australie et n°41 Lleyton Hewitt.

La première journée a donc été parfaite pour la sélection tricolore avec la paire Gasquet Tsonga qui a assuré en simple à Mouilleron-le-Captif (en Vendée), c’est donc maintenant la paire Monfils-Benneteau qui devrait faire pareil aujourd’hui en double à La Roche-sur-Yon (Vendée). La paire tricolore composée de Gaël Monfils et Julien Benneteau affrontera la paire Lleyton Hewitt et Chris Guccione.

Le choix des deux paires effectué par le capitaine de l’équipe de France Arnaud Clément a jusque là bien fonctionné pour la journée du vendredi, espérons donc que ce sera le cas pour ce samedi.

Tennis Coupe Davis 2014 en Direct Streaming

La Coupe Davis 2014 est retransmis en direct à la télévision sur France 4. Dès 13h30, coup d’envoi du 1er tour avec le match France – Australie en direct. A la télévision sur France 4 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder la Coupe Davis 2014 et le match France – Australie en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

