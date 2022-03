Retransmission du Match PSG Bordeaux en Direct TV et sur Internet

Football Ligue 1 avec une belle affiche ce vendredi soir, voici comment regarder le match d’ouverture de la 23e journée Paris SG – Girondins de Bordeaux en direct live Streaming et la retransmission du match PSG – Bordeaux en direct à la télévision. Vendredi 31 janvier 2014 à partir de 20h30, un match qui sera diffusé sur BeIN Sport 1, BeIN Sport MAX 3 et Canal+Sport en Direct à partir de 20h30.

Belle affiche ce vendredi soir lorsque le PSG recevra les Girondins de Bordeaux pour le compte du match d’ouverture entrant dans le cadre de la 23e journée du championnat L1.

Un match qui opposera le leader PSG qui compte à son actif 51 points et Bordeaux qui se trouve à la 7e place avec 34 points.

Les hommes de Laurent Blanc restent sur deux faux pas dont une élimination en coupe de France à domicile contre Montpellier avant de faire match nul à Guingamp lors de la 22e journée, et comme les faux pas n’arrivent plus souvent pour le club de la capitale, cela reste tout de même marquant.

Ibrahimovic et ses coéquipiers seront donc dans l’obligation de repartir du bon pied ce soir pour consolider leur 1re place à la tête du classement surtout que Monaco est revenu à 3 points derrière et gare au moindre faux pas.

PSG et Bordeaux se sont déjà rencontrés il y a deux semaines dans un autre cadre, celui des quarts de finale de la coupe de la Ligue au Chaban-Delmas, et ce soir là, les bordelais n’avaient pas fait le poids face à des parisiens plus forts qui se sont qualifiés aux demis par 3 buts à 1.

Les hommes de Francis Gillot qui avaient connu une série de revers toutes compétitions confondues, ont retrouvé le sourire lors de la 22e journée en remportant leur match contre Saint-Etienne 2-0.

Ce soir, ils espèrent rendre une bonne copie et pourquoi pas créer l’exploit bien que la mission s’avère très difficile pour Diabate et ses coéquipiers surtout quand on sait que le PSG n’a jusque là perdu aucun match chez lui en championnat sur 11 rencontres disputées.

Les bordelais ont de leur coté fait 10 fois le déplacement loin de leur base enregistrant 2 victoires seulement contre 2 défaites et 6 matches nuls.

Match Paris Saint-Germain – Girondins de Bordeaux en Direct Streaming

Le match PSG – Bordeaux est retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport 1 BeIN Sport MAX 3 et Canal+Sport. Dès 20h30, coup d’envoi du match entre PSG – Bordeaux en direct. A la télévision sur BeIN Sport 1 BeIN Sport MAX 3 et Canal+Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match PSG – Bordeaux en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Partager : Twitter

Facebook