Match RC Lens Streaming : Voir RCL Brest en Direct + Video Replay et Buts

Football Ligue 2 ce soir avec le match Stade Brestois – RC Lens en direct live Streaming et la retransmission du match Brest – Lens en direct à la télévision. Lundi 13 janvier 2014 à partir de 20h30, un match qui sera diffusé sur Eurosport en Direct à partir de 20h30.

Le Stade Brestois reçoit le RC Lens ce soir à partir de 20h30 dans le cadre de la 19e journée du championnat Ligue 2. Les brestois sont 15e avec 19 points et restent sur une élimination en Coupe de France 2-5 contre le PSG. En championnat, les coéquipiers de Nicolas Verdier restent sur deux nuls consécutifs et ont besoin de retrouver le sourire à partir de ce soir. En face, il y aura donc le Racing Club de Lens 4e avec 32 points avant ce match, les lensois ont donc la chance de retrouver la 2e place derrière le leader Metz en cas de victoire ce soir à Brest, ce qui n’est pas une mission aisée pour Pablo Chavarria et ses coéquipiers. Rappelons que les Sang & Or restent sur une surprenante défaite à domicile lors de la 18e journée contre Istres, ils ont tout de même réussi à se qulifier au prochain tour en Coupe de France.

Match Brest – Lens en Direct Streaming

Le match Brest – Lens est retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 20h30, coup d’envoi du match entre Brest – Lens en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Brest – Lens en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Partager : Twitter

Facebook