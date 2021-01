Regarder la Coupe du Monde de Ski Alpin en Direct TV Streaming Video sur Internet

Coupe du monde de Ski aujourd’hui en direct live : la retransmission de la Coupe du monde de Ski est à retrouver en direct à la télévision. Suivez la descente des femmes et le géant des hommes en Direct TV.

La coupe du monde de ski Alpin reprend ce weekend avec la descente femmes à Altenmarkt/Zauchensee en Autriche et le géant hommes à Adelboden en Suisse. Il est à noter que Marie Marchand-Arvier fera son retour à la compétition à Altenmarkt après sa lourde chute le 21 décembre dernier. La française pourra donc participer à la descente du samedi et au combiné du dimanche. Notons aussi l’annulation de l’entraînement du vendredi à Zauchensee en raison des fortes chutes de neige. Au classement général hommes, on retrouve toujours le norvégien Aksel Lund Svindal qui mène la danse avec 630 points, suivi de l’autrichien Marcel Hirscher avec 515 points et l’américain Ted Ligety en 3e position avec 333 points. Coté dames, c’est l’allemande Maria Höfl-Riesch qui domine les débats avec 611 points, Tina Weirather est 2e avec 609 points et Anna Fenninger est 3e avec 597 points.

Coupe du monde de Ski en Direct TV

La Coupe du monde de Ski est retransmise en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 14h30, coup d’envoi du tournoi en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder la coupe du monde de Ski en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début de la retransmission. Vous saurez tout ici

Ski Alpin Championnat du Monde

Partager : Twitter

Facebook