Ski Coupe du Monde à Voir en Direct TV et Streaming Video sur Internet

Coupe du monde de Ski en ce moment en direct live sur Internet > Pour voir la retransmission de la Coupe du monde de Ski en direct à la télévision. A partir 14h30, suivez la 2e manche du Slalom Homme à Bormio en Italie à partir de 14h30 sur Eurosport en Direct.

La 48e édition de la coupe du monde du ski alpin reprend en ce début de saison avec la 2e manche du Slalom pour hommes qui se déroule à Bormio en Italie. Au classement général, le norvégien Aksel Lund Svindal est toujours premier et dominent les débats comptant 630 points, on retrouve derrière lui l’autrichien Marcel Hirscher avec 435 points et l’américain Ted Ligety est quant à lui 3e avec 329 points. L’on s’attend à une grande course aujourd’hui avant d’aller en Suisse la semaine prochaine.

La Coupe du monde de Ski est retransmise en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 14h30 pour les messieurs, coup d'envoi du tournoi en direct.

