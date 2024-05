L’Histoire du football européen est en jeu entre le FC Barcelone et Manchester United

Il y a de cela 19 ans, le FC Barcelone a remporté pour la première fois la Ligue des Champions face à la Sampdoria de Gênes, et ce, sur la pelouse du stade de Wembley, une équipe qualifiée de la Dream Team à l’époque avec Pep Guardiola en tant que joueur.

Depuis, le club catalan a remporté deux autres finales, la première, en 2006, face au FC Arsenal sur un score de deux buts à un au stade de France (Saint-Denis), la deuxième date de 2009 face à Manchester United au stade olympique de Rome, un match qui s’est terminé sur le score de deux buts pour les catalans. Cette année, le FC Barcelone, trois titres de ligue des champions à son actif, disputera sa sixième finale face au club anglais, Manchester United, vainqueur de trois finales également.

Manchester United a une revanche à prendre face au FC Barcelone, ce dernier qui lui a volé le trophée en 2009 mais la mission n’est pas facile pour les anglais bien qu’ils joueront à l’intérieur de leur territoire.

Guardiola, joueur en 1992, se retrouve entraîneur de cette équipe, qualifiée de la Dream Team 2.0 avec le petit prodige, Lionel Messi, les milieux de terrain de l’équipe nationale espagnole, Xavi et Iniesta, un trio redoutable. L’équipe du siècle selon plusieurs, le FC Barcelone a déjà remporté 9 titres en trois ans: trois Ligas, une Ligue des Champions, une coupe du Roi, deux Supercoupes d’Espagne, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs. Sans oublier que le club catalan est la seule équipe à avoir réussi le fameux Sexteto (6 titres en un an), détient le record de points du championnat espagnol (99 en 2010) et a infligé de lourdes défaites à son rival, le Real Madrid, ces dernières années (2-6, le 2 mai 2009, ou 5-0, le 29 novembre 2010).

De l’autre coté, nous nous retrouvons le Manchester United qui détient trois titres de ligue des champions, le premier en 1968 face à l’équipe portugaise, Benfica Lisbonne, un match qui s’est terminé sur un score de quatre buts à un sur un terrain commun au FC Barcelone, la pelouse de Wembley Stadium.

Tout comme le FC Barcelone, le Manchester United a débuté une ère de gloire au début des années 90. En 1991, cinq ans après l’arrivée d’Alex Ferguson, les Red Devils remportent la finale de la Coupe d’Europe des vanqueurs de coupe, et ce, face au club catalan, une victoire symbolique, suivie par les meilleurs jours de l’équipe. Entre 1993 et 2011, les Red Devils ont remporté 12 championnats (sur 19), 4 Coupes d’Angleterre, 4 Coupes de la Ligue, 2 Ligues des Champions, une Coupe intercontinentale et un Mondial des clubs. Bref, 36 titres en 25 ans pour Ferguson.

La finale de la Ligue des Champions pour cette année se déroule sur la pelouse de Wembley, le stade qui a marqué le premier titre en ligue des Champions pour les deux équipes, un premier point commun. Deuxième point commun, les deux équipes ont à leurs actifs trois titres, cette finale est donc décisive, que ce soit pour les espagnols de Pep Guardiola que pour les anglais du Sir Alex Ferguson.

Remporter cette finale est bien plus qu’un trophée supplémentaire, l’histoire du football en Europe ‘est en jeu.

