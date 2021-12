Equipe de France : Match Hand Feminin en Direct TV + Streaming Video

4e match des Bleues au championnat du monde féminin 2013, ce soir le match de l’Equipe de France contre le Monténégro à Belgrade en direct live Streaming et la retransmission du match France – Monténégro en direct à la télévision. Mercredi 11 décembre 2013 à partir de 20h25, un match qui sera diffusé sur Sport+ en Direct à partir de 20h25.

L’équipe de France féminine de handball a bien entamé le championnat du monde au sein du Groupe A après avoir enregistré la 3e victoire consécutive contre la solide équipe des Pays-Bas. Les handballeuses tricolores ne se sont pas ménagés lors des deux premiers matches contre des adversaires largement à la portée des joueuses d’Alain Portes qui ont battu le Congo (31-13) et la République Dominicaine (27-10) avant de jouer le premier match test contre les Pays-Bas qu’ils ont dominé (23-19) et de valider par la même occasion leur billet pour les huitièmes de finales. Ce soir, les Bleues auront fort à faire ce soir à une grande nation du handball à savoir le Monténégro qui compte la grande star Katarina Bulatovic et la puissante Milena Knezevic. Ce sera le véritable premier test pour coéquipières d’Allison Pineau et une revanche à prendre puisqu’en quarts de finale des JO 2012 les françaises ont été éliminées par le Monténégro.

Match Equipe de France – Monténégro en Direct Streaming

Le match France – Monténégro est retransmis en direct à la télévision sur Sport+. Dès 20h25, coup d’envoi du match entre France – Monténégro en direct. A la télévision sur Sport+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match France – Monténégro en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Partager : Twitter

Facebook