Video du Match Bayern Munich Manchester City : Replay, Résumé et Buts en Streaming sur Internet

Ligue des champions ce soir avec le match Bayern Munich – Manchester City en direct live Streaming et la retransmission du match Bayern Munich – Manchester City en direct à la télévision. Mardi 10 décembre 2013 à partir de 20h45, un match qui sera diffusé sur beIN SPORT 1 en Direct à partir de 20h45.

Le Bayern Munich accueille Manchester City ce soir à l’Allianz Arena dans le cadre de la 6e et dernière journée de Ligue des champions phase des poules. Bien que les deux équipes se sont déjà qualifiés aux huitièmes, l’enjeux de la rencontre de ce soir serait la 1re place de ce groupe. Le Bayern leader avec 15 points tentera de confirmer le résultat du match aller à City lorsque les hommes de Pep Guardiola ont battu Manchester 3-1 et de remporter le 6e match d’affilée puisque les coéquipiers de Ribéry ont remporté leur 5 matches jusque là disputé dans ce groupe. En face, les hommes de Manuel Pellegrini vont essayer de battre le champion en titre et de s’octroyer la 1re place.

Match Bayern Munich – Manchester City en Direct Streaming

Le match Bayern Munich – Manchester City est retransmis en direct à la télévision sur beIN SPORT 1. Dès 20h45, coup d’envoi du match entre Bayern Munich – Manchester City en direct. A la télévision sur beIN SPORT 1 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Bayern Munich – Manchester City en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.