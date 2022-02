Le Match de la Ligue des Champions en Direct Live TV et sur Internet

La Ligue des champions ce soir avec le match Benfica Lisbonne – Paris Saint-Germain en direct live Streaming et la retransmission du match Benfica Lisbonne – Paris Saint-Germain en direct à la télévision. Mardi 10 décembre 2013 à partir de 20h45, un match qui sera diffusé sur Canal+ en Direct à partir de 20h45.

Le PSG se déplace à Lisbonne ce soir pour y affronter le Benfica dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des Champions Groupe C. Laurent Blanc présentera une équipe fort remaniée ce soir pour affronter Benfica après avoir assuré la qualification aux huitièmes premier du groupe. Les portugais eux n’ont pas leur destins entre les mains puisqu’ils doivent gagner et attendre le résultat de l’autre équipe concernée l’Olympiakos qui affronte Anderlecht à Athènes. Ils est à noter que Olympiakos et Benfica sont respectivement 2e et 3 avec le même nombre de points mais la différence des buts en faveur des grecs.

Les compositions probables des deux équipes

Benfica : Artur – M.Pereira, Luisao (cap), Garay, Silvio – Matic, Fejsa – Gaitan, Rodrigo, Enzo Perez – Lima

PSG : Sirigu – Jallet, Marquinhos, Z.Camara (cap), Maxwell (ou Digne) – Thiago Motta, Rabiot, Pastore – Lavezzi (ou Lucas), Ménez, Cavani

Match Benfica Lisbonne – Paris Saint-Germain en Direct Streaming

Le match Benfica Lisbonne – Paris Saint-Germain est retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Dès 20h45, coup d'envoi du match entre Benfica Lisbonne – Paris Saint-Germain en direct.

