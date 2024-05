Match en Direct AS Monaco Rennes en Streaming sur Internet + Replay et Buts

Ligue 1, voici comment regarder le match AS Monaco FC – Stade Rennais FC en direct live Streaming et la retransmission du match Monaco – Rennes en direct à la télévision. Samedi 30 novembre 2013 à partir de 17h00, un match qui sera diffusé sur Canal+ en Direct à partir de 17h00.

L’AS Monaco accueille le Stade Rennais à partir de 17h00 dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. C’est le match de la confirmation pour Monaco afin de demeurer dans la course au titre une semaine après avoir battu Nantes. 3e avec 29 points, les monégasques comptent bien maintenir la pression sur le 2e Lille qui compte 30 points et pour ne pas se faire distancer par le PSG leader avec 34 points. Les hommes de Claudio Ranieri qui avaient laissé filer des points avec une défaite à Lille et un match nul à domicile contre Evian pour se retrouver 3e alors qu’ils étaient leaders, veulent rester dans la dynamique des victoires et glaner les points ici et là. En face, Rennes est 11e avec 18 points à deux pts du 6e Saint-Etienne, les bretons n’ont pas remporté le moindre match depuis trois journées de championnat avec deux nuls et une défaite, c’est l’occasion pour eux cet après-midi de rebondir contre un adversaire de luxe. Les entraîneurs des deux équipes devront composer avec des absences de taille que ce soit pour Ranieri avec l’absence de son fer de lance Falcao blessé ou pour Phillipe Montanier coté Rennais qui devra faire sans Alessandrini et Kadir, tous deux blessés.

Composition des deux équipes

AS Monaco : Subasic – Fabinho, Ricardo Carvalho, Abidal, Kurzawa – Toulalan, Obbadi, James Rodriguez, Ocampos, Moutinho – Rivière.

Rennes : Costil – Danzé, Kana-Biyik, Armand, M’Bengué – Makoun, Konradsen, Pitroipa, Féret, Hunou – Oliveira.

Match AS Monaco – Stade Rennais en Direct Streaming

Le match Monaco – Rennes est retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Dès 17h00, coup d’envoi du match entre Monaco – Rennes en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Monaco – Rennes en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

J’aime ça : J’aime chargement…