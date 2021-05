Cristiano Ronaldo, un buteur légendaire

Hier soir, Cristiano Ronaldo a réussi à rendre légendaire le match du Real Madrid contre Villarreal et le faire entrer dans l’histoire du Football Espanol en ayant à son compte 38 buts ! Eh oui, malgré qu’il n’a pas excellé dans les matchs contre Barcelone, il a quand même tenu à battre le record de Messi et ce avec une longueur d’avance assez considérable et en égalant le mythique record des deux grands joueurs Hugo Sanchez et Telmo Zarra.

Ce jeune Portugais de 26ans, était avec Manchester United, a rejoint le Real Madrid en 2009 pour une somme record de 94 millions d’euros. C’est un réel investissement de la part du Real Madrid qui a fait confiance en ce jeune attaquant pour rester, comme d’habitude, dans le rang des premiers. Mais malgré la déception de Mourinho de la défaite de son équipe contre celle de Guardiola (Barcelone), il est quand même fier d’avoir un joueur tel que Ronaldo !

Et ce n’est probablement pas terminé. En attendant, le prochain match du Real Madrid contre Almeria le Dimanche 22 Mai 2011, Cristiano Ronaldo espère encore battre tous les records avec d’autres buts.

