Ajaccio OM : Match en Direct Live Streaming Video sur Internet

Ligue 1 ce soir, voici comment regarder le match Ajaccio – Marseille en direct live Streaming et la retransmission du match Ajaccio – Marseille en direct à la télévision. Vendredi 22 novembre 2013 à partir de 20h25, un match qui sera diffusé sur beIN Sport en Direct à partir de 20h25.

Ajaccio accueille Marseille ce soir pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 au Stade François Coty. Un match des extrêmes du tableau de classement entre l’avant dernier et le 5e. A 10 points du leader Paris et à deux points du 4e Nantes, l’OM se trouve à la 5e place du classement avec 21 points après sa victoire sur la lanterne rouge Sochaux lors de la 13e journée. Les hommes d’Elie Baup comptent rester sur cette dynamique dans le but de se rapprocher du podium, et ce soir ils iront jouer en Corse contre une équipe en mauvaise position qui n’a plus remporté le moindre match depuis la 7e journée contre Lyon et qui limogé son entraîneur italien ancien joueur d Marseille Ravanelli, remplacé par Bracconi, qui a obtenu un encourageant match nul à Toulouse pour son premier match sur le banc. A domicile, Ajaccio a joué 7 match, elle n’en a gagné qu’un seul pour deux nuls et 4 défaites. L’OM a lui aussi joué 7 fois à l’extérieur avec 3 victoires 3 nuls et une seule défaite. Les deux équipes ont donc besoin de points, on devrait voir un match intéressant en l’occurrence.

Match Ajaccio – Marseille en Direct Streaming

Le match Ajaccio – Marseille est retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport. Dès 20h25, coup d’envoi du match entre le Ajaccio – Marseille en direct. A la télévision sur beIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Ajaccio – Marseille en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.