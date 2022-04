Streaming du Match Paris-Levallois Villeurbanne en Direct Live + Video

Eurocup Basket ce soir, voici comment regarder le match Paris-Levallois / ASVEL Lyon Villeurbanne en direct live Streaming et la retransmission du match Paris-Levallois – Villeurbanne en direct à la télévision. Mardi 5 novembre 2013 à partir de 19h00, le PL pour se rattraper et Villeurbanne pour continuer sur sa lancée, un match qui sera diffusé sur Eurosport en Direct à partir de 19h00.

Pour le compte de la 4e journée de l’Eurocup, Paris-Levallois accueillera l’ASVEL. Deux clubs qui sont en situation opposée avec des Villeurbannais qui ont jusque là enregistré 3 victoires en 4 matches et qui seront en quête de leur 4e succès comme l’a souligné Edwin Jackson, meilleur marqueur de ProA avec une moyenne de (23pts/match) qui a affirmé que lui et ses coéquipiers joueront ce soir pour continuer sur leur lancée et remporter un match de plus. L’équipe hôte, le PL connaît quant à lui des difficultés et sur le plan national et sur le plan continental. Bien que les hommes de Gregor Beugnot ont battu le champion de France Nanterre (81-72) et ont été annoncé comme un numéro difficile en ce début de saison, le bilan n’est pas du tout dans ce sens avec une seule victoire et 4 défaites. Les choses ne sont pas meilleures en Eurocup puisque les parisiens n’ont connu que des défaites lors des 3 matches disputés jusque là contre Valence, à Varese et contre Ulm).

Le match de Paris-Levallois – Villeurbanne est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne Eurosport . Dès 19h00, les fans des deux clubs ont rendez-vous avec le coup d’envoi de Paris-Levallois – Villeurbanne en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Paris-Levallois – Villeurbanne en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.