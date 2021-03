Voir le Match FC Nantes FC Lorient Foot en Direct TV et Video Resume sur Internet

Football > Voici comment regarder le match FC Nantes Lorient Foot en direct live sur Internet et la retransmission du match Nantes – Lorient en direct à la télévision, mais également sur tablette, smartphone ou ordinateur. C’est aujourd’hui que l’on le saura tout sur le choc de l’ouest entre le FC Nantes et le FC Lorient.

Nantais et Lorientais s’affrontent ce soir à l’occasion d’un derby de l’Ouest toujours très attendu et qui a toujours tenu ses promesses. Deux mois après leur confrontation en championnat qui a vu les Merlus s’imposer 2-1, les Canaris accueilleront Lorient ce soir à la Beaujoire déjà pour la revanche du championnat et pour passer au prochain tour de la Coupe de la Ligue. Mais les coéquipiers d’Aristeguieta seront sans compter sur les services de Djilobodji (suspendu), Eudeline, Audel, Alhadhur, (blessés), Vizcarrondo, Djordjevic, Gakpé et Verertout (ménagés). En face les Merlus eux se passeront de Quercia, Reale, Jouffre, Coutadeur (soins), Aliadière, Guerreiro, Lautoa, Audard, Traoré, Barthelmé ni Doukouré, restés à Lorient.

Match Nantes Lorient en Direct

Le match de Nantes – Lorient est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne France 4. Dès 20h45, les supporters des deux clubs ont rendez-vous pour regarder le coup d’envoi de Nantes – Lorient en direct. A la télévision sur France 4 ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match FC Nantes Lorient Foot en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

