Voir le GP Moto Japon en Direct Live Streaming

Voici comment regarder la retransmission du Moto GP du Japon 2013 en Streaming live sur Internet et en direct à la télévision avec les essais et qualifications. Pour voir les essais du Moto Grand Prix du Japon à partir de 05h30 ce samedi vous aurez le choix entre Eurosport et l’Internet. Avec le départ en direct, la course en intégralité et l’arrivée du Moto GP du Japon 2013 du 26 octobre 2013, et en vidéo replay avec le classement de la course, les résultats du Grand Prix Moto du Japon.

Après l’annulation des Essais libres de vendredi à cause des conditions météorologiques, la direction de course du GP du Japon aurait prévu d’autres solutions, donc si les mauvaises conditions météorologiques persistent ce samedi, Essais qualif et course se dérouleront dimanche. Il est noter que la plui est prévue pour ce samedi mais c’est la brume qui recouvre le circuit et qui a été d’ailleurs la cause de l’annulation des Essais vendredi car elle empêcherait les hélicoptères médicaux de voler, on espére qu’elle disparaîtra du coté de la direction de course d’ici là l’après midi. Les essais pourraient reprendre donc ce samedi, matin ou après-midi ou même dimanche. On espére tout simplement voire une belle course avec de bonnes conditions météorologiques, au pire des, le tout se déroulera dimanche avec les essais , les qualif et course.

Moto GP Japon 2013

Le Moto GP du Japon 2013 se déroule à l’autre bout où le fuseau horaire est en décalage. Pour les fans de Moto GP : notez bien que les Qualifications du Grand Prix du Japon 2013 débutent à 05h30 du matin, heure française. En direct à la télévision, et en Streaming sur Internet, le Grand Prix Moto GP du Japon 2013 est à voir en direct, avec une diffusion par la chaîne Eurosport.

