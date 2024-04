Une victoire du FC Barcelone, mal digérée par les madrilènes et José Mourinho

Fidèle a ses rituels,l’argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, a garanti au onze catalans un avantage remarquable face a l’éternel ennemi, le Real de Madrid. Ce n’était pas seulement une victoire, pire encore, une défaite sur leur terrain devant leur public. Les madrilènes n’ont pas pu empêcher cette défaite, et c’est grâce au doublé du petit pouces 76 et 87 et une place au top des meilleurs buteurs de la ligue des champions avec 11 buts au cours de cette édition.

La première période s’est caractérisée par l’excès des engagements très dangereux auprès des joueurs madrilènes Arbeloa averti pour un coup d’epaule a pedro 40, exclusion de José Pinto gardien remplaçant du barça a la mi-temps devant le tunnel. La sécurité s’est intervenue pour éviter un accrochage entre joueurs et membres du staff.

15 minutes après la reprise, nous inscrivons déjà l’exclusion de Pepe , 10min après l’entrée d’Affelay qui était le détournant de ce match. Pour finir sur un score de 2 buts et une victoire très lourde à contourner pour José Mourinho.

