MotoGP : Grand Prix Australie en Direct Live Streaming

Voici comment regarder la retransmission du Moto GP d’Australie 2013 en Streaming live sur Internet et en direct à la télévision avec les essais libres 2. Pour voir les essais du Moto Grand Prix d’Australie à partir de 06h05 ce vendredi, les fans de Grand Prix ont le choix, de Eurosport à l’Internet. Avec le départ en direct, la course en intégralité et l’arrivée du Moto GP d’Australie 2013 du 18 octobre 2013, et en vidéo replay avec le classement de la course, les résultats du Grand Prix Moto d’Australie.

Le Grand Prix moto d’Australie se court sur le circuit de Philip Island à Melbourne, il est d’une longueur de 4445 m et sa proximité au bord de l’océan pacifique, donne de très belles images télévisées.

La particularité du Grand Prix d’Australie pour cette année c’est qu’il pourrait scellé le sort du championnat à trois courses de la fin et on pourrait donc voir l’Espagnol Marc Marquez de la team (Honda) devenir dès dimanche, à l’issue de la course de Philip Island, le premier « rookie » (débutant) sacré champion du monde dans la catégorie reine des MotoGP, chose qui n’est plus arrivée depuis 1978 et le triomphe de l’Américain Kenny Roberts.

L’équation est bien simple, il reste trois courses avant la fin de la saison y compris celui de dimanche, et le jeune Marquez de 20 ans, dispose d’une avance de 43 points sur son compatriote et tenant du titre Jorge Lorenzo (Yamaha). Si cette marge atteigne les 50 points dimanche, après le Grand Prix de à Melbourne, il sera automatiquement assuré du titre et de finir champion, avant même les deux Grands Prix restants de la saison, au Japon et en Espagne.

Si Marquez devrait se méfier, c’est bel et bien de son coéquipier et compatriote Dani Pedrosa qui a remporté le GP de Malaisie le weekend dernier et derrière qui Marquez a fini 2e. Pedrosa est actuellement 3e à 54 points et il reste 75 points en jeu, c’est de bonne facture !

Moto GP Australie 2013

Comme vous le savez le Moto GP d’Australie 2013 se déroule à l’autre bout de la terre où le fuseau horaire est en décalage. Pour les fans de Moto GP : notez bien que les Essais libres 2 du Grand Prix d’Australie 2013 débutent à 06h05 du matin, heure française. En direct à la télévision, et en Streaming sur Internet, le Grand Prix Moto GP d’Australie 2013 est à voir en direct, avec une diffusion par la chaîne Eurosport.

Ne ratez pas le début du Grand Prix de Moto GP et revenez ici même sur Tixup quelques minutes avant pour tout savoir.

