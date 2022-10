Moto Grand Prix de Malaisie en Streaming : Direct + Replay Video Résumé

Voici comment regarder la retransmission du Moto GP de Malaisie 2013 en Streaming live sur Internet et en direct à la télévision. Pour voir le Moto Grand Prix de Malaisie à 08h15 ce dimanche matin, les fans de Grand Prix ont le choix, de Eurosport à l’Internet. Avec le départ en direct, la course en intégralité et l’arrivée du Moto GP de Malaisie 2013 du 13 octobre 2013, et en vidéo replay avec le classement de la course, les résultats du Grand Prix Moto de Malaisie.

La course de ce dimanche lors de la 15e manche du championnat du monde de vitesse sera «difficile» et les pilotes du Moto GP le savent plus que quiconque en Malaisie connue pour son humidité et l’un des circuits les plus exigeants de la saison. Les températures insupportables peuvent grimper bien au-dessus de 30 degrés au Circuit International de Sepang de 5,5 kilomètres, qui se trouve à l’extérieur de Kuala Lumpur et est l’une des plus longues pistes de la saison.

« Ça sera difficile dimanche, » a déclaré le leader actuel du championnat de cette saison Marc Marquez, 20 ans, qui pour la 8e fois de la saison samedi, a signé sa pole position lors des qualifications du Grand Prix de Malaisie et sera donc ce dimanche devant l’Italien Valentino Rossi (Yamaha) et le Britannique Cal Crutchlow (Yamaha). L’espagnol Marquez a même réussi à établir un nouveau record du circuit dans des conditions meteoroligiques difficiles, achevant son tour en 2 min 00 secondes et 011 millièmes

. «Les conditions humides seront pour tout le monde, mais bien sûr, je préfère (le) sec, » a-t-il déclaré. Son compatriote Jorge Lorenzo, qui occupe la deuxième place au classement, a dit qu’il serait « presque impossible » pour lui de défendre son titre de champion à moins que « quelque chose de spécial» arrive, pour qu’il rattrape les 39 points de retard sur le rookie Honda.

Rappelons que l’année dernière, le pilote Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) s’était imposé lors du Championnat de Moto GP et fût sacré champion du monde pour la deuxième fois de son histoire.

Moto GP Malaisie 2013

Comme vous le savez le Moto GP de Malaisie 2013 se déroule en terre asiatique où le fuseau horaire de la est en décalage. Pour les fans de Moto GP : notez bien que le départ du Grand Prix de Malaisie 2013 est donné à 08h15 du matin, heure française. En direct à la télévision, et en Streaming sur Internet, le Grand Prix Moto GP de Malaisie 2013 est à voir en direct, avec une diffusion par la chaîne Eurosport.

Ne ratez pas le début du Grand Prix de Moto GP et revenez ici même sur Tixup quelques minutes avant pour tout savoir.

Moto GP en direct live avec Streaming essais et qualifs Grand Prix Malaisie 2013