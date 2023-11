Voir le Moto GP Malaisie en Streaming Direct

Le championnat du monde de vitesse 2013 du Moto GP à l’occasion de la 15e manche du Grand Prix de Malaisie ainsi que les essais à Sepang seront en Direct sur Eurosport à partir de 09h05. Voici comment regarder le Moto Grand Prix de Malaisie 2013 en direct à la télévision sur Eurosport et sur Internet en Streaming dès 09h05, pour voir en direct Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo ou encore Esteve Rabat, revenez ici. En Replay vidéo, vous pouvez aussi revoir la course du Grand Prix de Malaisie avec les interviews et les meilleurs moments de ce Grand Prix.

Les pilotes du Moto GP se préparent à une course «difficile» dimanche en Malaisie connue pour son humidité avec l’un des circuits les plus exigeants de la saison. Les températures peuvent grimper bien au-dessus de 30 degrés Celsius au Circuit International de Sepang de 5,5 kilomètres, qui se trouve à l’extérieur de Kuala Lumpur et est l’une des plus longues pistes de la saison. Il y a aussi de fortes chances qu’il y ait de violentes averses l’après-midi – qui l’an dernier avaient forcé l’arrêt de la course de 20 tours, et qui a vu le pilote espagnol de Honda, Dani Pedrosa, l’emporter.

« Ça sera difficile dimanche, » a déclaré le leader actuel du championnat de cette saison Marc Marquez, 20 ans. «Les conditions humides seront pour tout le monde, mais bien sûr, je préfère (le) sec. » Son compatriote Jorge Lorenzo, qui occupe la deuxième place au classement, a dit qu’il serait « presque impossible » pour lui de défendre son titre de champion à moins que « quelque chose de spécial» arrive, pour qu’il rattrape les 39 points de retard sur le rookie Honda.

« La pluie a toujours été un facteur clé pour que des choses étranges se passent. Donc, nous devons nous concentrer pour gagner la course … et d’attendre quelque chose de spécial pour arriver », a ajouté le pilote Yamaha deux fois champion du monde.

Rappelons que l’année dernière, le pilote Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) s’était imposé lors du Championnat de Moto GP et fût sacré champion du monde pour la deuxième fois de son histoire.

Moto GP Malaisie 2013 en Direct Streaming

Le Moto GP Malaisie 2013 sera retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 09h05 vous avez rendez-vous avec les essais du très attendu Grand Prix de Malaisie pour regarder le départ pour les essais du Moto GP de Malaisie en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet, c’est une course qui s’annonce fort intéressante dimanche pour le trio en tête du classement, Marc Márquez (Repsol Honda), Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) et Dani Pedrosa (Repsol Honda) . Il est aussi possible de regarder le Moto GP Malaisie 2013 en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début de la course. Vous saurez tout ici, ne ratez rien du Moto GP.

J’aime ça : J’aime chargement…