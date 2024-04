La belle Aston Martin Vantage GT3 remplacera la DBRS9

Se mettre au niveau des Porsche et Ferrari n’est pas donné à tous les constructeurs, sauf que la belle Aston Martin Vantage GT3 le fait désormais à merveille grâce à son V12 de 600 chevaux et sa structure en aluminium. Elle vient remplacer la DBRS9 sur les circuits… Cependant, elle entrera en compétition en 2012.

Selon le directeur du département course d’Aston Martin, le remplacement du modèle actuel, la DBRS9, par la nouvelle Aston Martin Vantage GT3 a été pensé pour combiner les six années d’expériences de la DBRS9 et les dernières technologies de course pour prolonger le succès d’Aston Martin en GT3 dans les années à venir. “La DBRS9 fut une voiture de course à succès en GT3, et en dépit de ses 6 ans d’âge, elle reste compétitive aujourd’hui”, a-t-il expliqué.

Avec ses qualités esthétiques, habituelles à la ligne d’Aston Martin avec quelques améliorations et qui n’auront aucune valeur sur la piste que pour les spectateurs, la Vantage GT3 aura sous son capot le plus puissant moteur de sa gamme. Un V12 de 600 chevaux et 700Nm de couple pour un poids total de 1.250 Kg. La boite restera, comme toujours, une semi-automatique.

