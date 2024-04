Agression des joueurs du Club Africain par des milliers de supporters en Égypte

Un match qui dérape pour devenir un carnage, une rencontre qui dérive pour devenir un affrontement à force inégale. C’est tout ce que le club de football tunisien, le Club Africain, a récolté face son adversaire égyptien, Zamalek. Un match qui se termine sur un score de 2 à 1 pour les locaux égyptiens, malgré la victoire des égyptiens, le club tunisien a pu se qualifier au tour suivant grâce à sa victoire lors de l’aller à Tunis avec un score de 4 buts à 2.

Malgré la qualification du Club Africain, ce qui nous retient le plus est sans doute les quelques milliers de supporters du club égyptien qui avaient envahi la pelouse attaquant à la même occasion les joueurs tunisiens et les arbitres algériens, après que ces derniers avaient refusé un but à la 92eme minute pour un hors-jeu flagrant.

Entre joueurs et staffs, les supporters égyptiens avaient utilisé toutes sortes de moyens pour atteindre les tunisiens, bâtons, coups de poing et coups de pieds avaient rué les joueurs livrés à eux-mêmes par des forces de l’ordre dépassées et davantage soucieux de la sécurité des arbitres algériens. Les tunisiens n’ont pu trouver refuge qu’après que quelques supporters et joueurs du club égyptiens les avaient aidé à se mettre à l’abri tant bien que mal.

Lors de cette rencontre, certains joueurs se sont vu gagner des blessures gratuites et d’autres ont été hospitalisés. Sous le choc, Wissem Yahia et Bilel Iffa avaient raconté en direct cette agression gratuite à la radio et à la télévision. Entre inquiétude et un sentiment de trahison, les tunisiens se sont trouvés dans l’incompréhension de ce qui est arrivé. Après l’ouverture de la frontière de la Tunisie avec la Libye et la prise en charge des réfugiés égyptiens lors du conflit entre Kadhafi et les insurgés, ces mêmes tunisiens se sont interrogés sur les motivations de cette agression et plusieurs se sont rendus devant l’ambassade égyptienne à Tunis pour condamner cette agression.

Plusieurs personnes nous ont confirmé que l’entraîneur du club Zamalek n’a pas arrêté de jouer les provocateurs dans les médias pendant toute la semaine en invitant même les supporters à envahir le terrain. Houssem Hacen, est connu pour ses dérapages lors des rencontres footballistiques, notamment en Algérie quand il avait agressé un arbitre, ses coups de colère sur le terrain et la récente intervention auprès du caméraman au stade du Caire pour vérifier personnellement l’hors-jeu de ses joueurs après le but refusé par le juge de touche algérien.

Après ces affrontements, les égyptiens ont essayé rapidement de reprendre le cour des événements, les animateurs de télévision ainsi que le chef du gouvernement égyptien, Issam Charaf, ont présenté des excuses au peuple tunisien et au Club Africain, qualifiant ces incidents d’inacceptables et précisons que c’est une minorité délinquante qui avait envahi la pelouse du stade.

