Etape du Tour d’Espagne en Direct + Replay à la TV et sur Internet

La première semaine du Tour d’Espagne 2013 arrive à son terme et les routes vont commencer à s’élever pour le peloton de la Vuelta. les organisateurs avaient promis aux amoureux de cyclisme un Tour d’Espagne montagneux, avec 11 arrivées au sommet. Mais il faut constater que cette première étape a été bien calme, avec des arrivées d’étapes de plat et un contre la montre par équipes qui avait figé la course.

A partir de maintenant, les choses sérieuses commencent sur ce Tour d’Espagne.

Tour d’Espagne 2013

Avec Nibali, Valverde, Rodriguez, et Kreuziger parmi les favoris pour la victoire finale du Tour d’Espagne 2013, les coureurs français vont avoir du mal à tirer leur épingle du jeu.

