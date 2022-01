Le Match du Top 14 Rugby en Direct Live TV et sur Internet

Regardez la 2e journée de Top14 de rugby live. Dès 18h30, voici comment voir chaque match de rugby ce soir en direct streaming sur Internet et en direct TV sur Rugby Plus. Au programme: Biarritz Montpellier, Castres Grenoble Rugby, USAP Perpignan Stade Français, Toulouse Bayonne et Brive Bordeaux complètent cette J2 de Top 14 de rugby. A voir en direct et en replay video.

Le week-end dernier, la 1ère journée de Top14 de rugby avait réservé bien des surprises aux amateurs de rugby. Au point de parler de faux départ pour les grosses écuries du championnat? C’est bien l’enseignement que devrait nous révéler la 2e journée de ce soir, 24 aout 2013.

Dès 18h30, certains favoris pour le bouclier de Brennus 2014 doivent se ressaisir et gagner leur match ce soir. A l’image du Stade Toulousain contre l’Aviron Bayonnais.

A l’inverse, on peut penser comme nos confrères de l’Equipe que certains outsiders pourraient bien dévoiler ce soir leurs ambitions renouvelés. De quoi pimenter les matches du Top14 dont l’horaire est fixé à 18h30 ce samedi, et à 20h30 pour le match Brive UBB.

La chaine Rugby+ assure la retransmission des matches de Top 14 ce soir en direct TV. Sur Internet, pour voir voici les liens pour voir les matches en streaming : Biarritz Montpellier en direct, le match Castres Grenoble Rugby, USAP Stade Francais en choc décisif, Stade Toulousain Aviron Bayonnais à ne pas manquer et le match CA Brive UBB Begles Bordeaux qui commence à 20h30.

Vous pouvez revoir ici même en replay le résumé de chaque match du Top 14 de rugby dès la fin de la journée, avec les videos des essais et les interviews d’après match : cliquez ici.

