Le tunisien Oussama Mellouli champion du monde sur le 5Km en eau libre

Le Tunisien Oussama Mellouli a remporté hier son premier titre mondial sur le 5 Km à Barcelone.

Déjà, champion olympique à Londres sur le 10km en eau libre, Mellouli vient d’ajouter à son palmarès un titre mondial sur le 5km lors des Championnats du Monde de Barcelone.

Sur le podium on retrouve aussi le Canadien Eric Hedlin et l’Allemand Thomas Lurz. Côté français, Damien Cattin-Vidal prend la neuvième place et Enzo Vial-Collet termine 29eme.

