Espagne – LIGA : Le Barça paye Edmilson à Neymar

Ne se contentant pas de recruter Neymar, FC Barcelone a également engagé Edmilson à ses côtés !

Signant, en effet, un contrat avec le Barça, le Brésilien de 36 ans afin devrait « faciliter » la vie du petit prodige de Santos.

Il déclare à ce sujet « Je serai à Barcelone à partir de septembre pour aider Neymar à ses débuts. Je suis très ami avec son père et son agent. J’ai parlé avec Sandro Rosell et j’ai ensuite expliqué à Neymar comment est le club, comment est la Catalogne, et comment sont ses coéquipiers.»

Justifiant ainsi son salaire, l’ancien Lyonnais a poursuivi « J’aide à la fois le joueur, sa famille, mais aussi le club… ».

J’aime ça : J’aime chargement…