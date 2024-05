Ligue 1 – PSG : Thiago Motta espère que Carlo va rester

La probabilité de voir Leonardo prendre en main l’équipe du PSG dès la saison prochaine semble nulle et ce depuis l’annonce de la lourde sanction infligée par la commission de discipline de la LFP au Brésilien.

Dès lors, quelques joueurs croient voir-là un espoir pour que Carlo Ancelotti respecte son contrat qui le lie au PSG jusqu’au juin 2014.

C’est le cas de Thiago Motta s’exprimant sur les ondes de Onda Cero : « Nous ne savons pas de quoi sera fait l’avenir. Nous ne savons pas si ce sera avec lui ou sans lui. Nous espérons être avec lui et finalement parvenir à une solution. Je vois un avenir compliqué mais nous avons un peu d’espoir qu’il reste, ce serait la meilleure issue pour le club et pour nous. »

Tressant des louanges au Mister, Motta continue « De tous les entraîneurs que j’ai eus, quand il te parle c’est différent, il est plus naturel, t’explique les choses plus clairement et les joueurs le prennent comme une aide à 100%. Avec d’autres entraîneurs ça ne se passe pas toujours comme ça. »

