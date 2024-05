Ligue 1 : Le PSG fait appel pour Leonardo (en vidéo)

Suite à la décision de la Ligue de suspendre neuf mois Leonardo, directeur sportif du club Parisien, le PSG entend bien la contester.

Dans un communiqué publié par le club parisien, on peut lire « La direction du Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel de suspendre le directeur sportif du club, Leonardo, pour une durée de 9 mois ferme et de sanctionner le Club d’un retrait de 3 points avec sursis. Compte-tenu des éléments matériels présentés aux membres de la commission de discipline, elle considère cette décision infondée et extrêmement sévère. En conséquence, le Paris Saint-Germain, totalement solidaire de son directeur sportif, a décidé de faire appel de cette décision ».

A rappeler que le directeur sportif parisien, comparaissant aujourd’hui devant la commission de discipline de la Ligue pour sa bousculade envers l’arbitre Monsieur Castro après le match contre Valenciennes , a écopé de neuf mois de suspension ferme ! Le club parisien écope par ailleurs d’un retrait de trois points en championnat avec sursis.

Malgré son intention de faire appel, il n’est pas certain que la Ligue change sa décision ! Affaire à suivre …

