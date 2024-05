Ligue 1 – Evian TG : Dupraz clashe ses joueurs

Grâce à leur victoire ce dimanche, 26 mai, à domicile (2-1), les Girondins ont remporté leur deuxième manche de la saison face à Évian-T.G. De bon augure avant la finale de la Coupe de France, ce weekend prochain, contre le même adversaire. Sauf qu’en face la défaite n’est pas bien passée.

En effet, Pascal Dupraz n’a pas du tout apprécié le match de ses joueurs dimanche à Bordeaux (2-1). L’entraîneur d’Evian TG attend une autre performance durant la soirée du vendredi 31 mai, en finale de Coupe de France contre Bordeaux.

Reconnaissant d’abord « Nous avons perdu contre une très belle équipe de Bordeaux». Avant d’ajouter avec cynisme «Mais je pense qu’on était resté à l’hôtel, en première mi-temps».

Pas content Dupraz cite « On s’est maintenu, c’est la bonne nouvelle de la soirée. On pourra s’enorgueillir de disputer une troisième année consécutive en Ligue 1 »

Poursuivant « Mais en alignant des productions telles que celle-ci, on va encore souffrir ».

« On joue les matches pour les gagner, mais pour ça, il faut davantage d’ingrédients ; et déjà, avoir envie ! L’interrogation que j’ai pour vendredi, c’est de savoir si nos joueurs auront envie de défendre nos couleurs. Si certains n’ont pas envie, on va en faire jouer d’autres. Peut-être qu’ils craignaient de se blesser mais, mis à part trébucher, ils ne risquaient pas de se faire mal ! L’autre satisfaction, c’est qu’on n’aura pas de garçons fatigués… Donc, on n’aura pas besoin de récupérer. » ajoute-t-il.

