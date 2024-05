Transfert – Monaco : Falcao à 60 millions d’euro ?

Falcao posera, lundi 27 mai, ses valises à l’AS Monaco. L’arrivée de l’attaquant colombien de l’Atletico Madrid coûtera à l’AS Monaco, 60 millions d’euros (soit le transfert le plus élevé de l’histoire de la Ligue 1) devant le Parisien Thiago Silva à 50 ME.

Accompagné de Jorge Mendes, qui est aussi l’agent des deux premières recrues de l’ASM, Joao Moutinho et James Rodriguez, achetées au FC Porto Le buteur de 27 ans se rendra en Principauté .

Falcao, à qui il restait trois ans de contrat avec les Colchoneros, passera sa visite médicale et signera son contrat dans la foulée : il devrait s’engager pour cinq ans et percevoir 10 millions d’euros net par saison.

J’aime ça : J’aime chargement…