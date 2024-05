Quand Zlatan critiquait l’arbitrage de Ligue 1

Dans le monde du foot, il est plutôt déconseillé de critiquer ouvertement l’arbitrage, au risque de se faire sanctionner. Zlatan Ibrahimovic n’en a rien à cirer.

Dans une interview accordée à TF1, ce dimanche 26 mai, Zlatan accuse « Dans le championnat de France, certains arbitres sont vraiment mauvais, avec tout le respect que je leur dois. Je suis venu ici pour développer le football français, pour l’améliorer. Le PSG a construit ce projet pour faire grandir la Ligue 1, mais ça ne doit pas s’appliquer qu’aux joueurs. Les arbitres doivent aussi se mettre au niveau pour grandir ».

En plus d’être mauvais, les arbitres français ne maîtrisent même pas suffisamment l’anglais pour parler avec le Suédois… « D’accord, je ne parle pas français, mais les arbitres internationaux doivent savoir parler anglais, ça me paraît normal, non ? Ils doivent se mettre au niveau, car ils peuvent détruire beaucoup de matches, et ils détruisent beaucoup de matches. Je ne dis pas cela parce que je suis contre les arbitres, j’ai du respect pour eux, mais il est certain qu’ils doivent s’améliorer. »

