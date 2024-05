Hamdi Meddeb : démission officieuse ?

Riadh Bennour, dirigeant de la section foot de l’Espérance Sportive de Tunis, a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM que le président du club Hamdi Meddeb a annoncé, à titre officieux, sa démission aux joueurs dès l’annonce de leur défaite contre le Club Sportif Sfaxien.

Le moral à zéro après la défaite de l’EST et ne pouvant plus assurer la direction de l’équipe Sang et Or, Hamdi Meddeb décide de se retirer.

On ignore, cependant, s’il s’agit d’une déclaration à chaud où d’une décision mûrement réfléchie.

Affaire à suivre…

J’aime ça : J’aime chargement…