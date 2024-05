Deux joueurs du Top 10 se retirent du Roland-Garros

L’Ecossais Andy Murray et l’Argentin Juan Martin Del Potro ont déclaré forfait pour Roland-Garros (26 mai-9 juin). Le premier souffre de douleurs au dos, le second de problèmes respiratoires.

Murray, no 2 mondial, avait déjà été contraint d’abandonner à Rome la semaine dernière. « Cela a été une décision vraiment difficile à prendre, car j’aime jouer à Paris, mais après avoir consulté des médecins, il apparaît que je ne suis pas en mesure de jouer », a déclaré le Britannique de 26 ans, champion olympique à Londres en simple.

Il s’agira du premier tournoi du Grand Chelem que Murray ratera depuis Wimbledon en 2007.

La semaine dernière, l’Écossais avait abandonné son match du 2e tour du Masters 1000 de Rome contre l’Espagnol Marcel Granollers, se plaignant de douleurs au dos. Il avait alors reconnu qu’il « serait très étonné de jouer à Paris ».

Sa saison sur terre battue, une surface où il n’a jamais remporté de tournoi, est décidément noire.

Corrigé en 8e de finale à Monte-Carlo par Stanislas Wawrinka (6-1 6-2), il s’était arrêté en quarts contre Tomas Berdych à Madrid.

Murray compte 26 titres à son palmarès, dont un tournoi du Grand Chelem, l’US Open 2012.

Ce forfait a une incidence sur le tableau, puisqu’en son absence, c’est l’Espagnol Rafael Nadal, 4e mondial et surtout roi incontesté de Roland-Garros (7 titres), qui sera la tête de série no 3 du tournoi parisien.

Juan Martin Del Potro, 7e joueur mondial, doit également renoncer. L’Argentin avait été demi-finaliste en 2009 et quart de finaliste l’an dernier. « C’est évidemment un coup dur parce que ce sont les tournois qu’on rêve de gagner. Maintenant je dois surmonter cette déception et me rétablir complètement afin de préparer à 100% les échéances à venir », a-t-il déclaré.

Del Potro avait déjà été obligé de renoncer au tournoi d’Oeiras (Portugal) et de Madrid ces dernières semaines, avant de s’incliner rapidement à Rome la semaine dernière face au Français Benoît Paire.

