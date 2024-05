Ligue 1 : Pronostics de 3 Matchs à 950€ !

La Ligue 1 est proche de sa conclusion et commence les Multiplex, ce samedi. Voici donc notre sélection de trois matchs de la 37e journée :

Pronostic Evian – Valenciennes :

Pour bien commencer sa soirée, la finaliste surprise de la Coupe de France, Evian recevra Valenciennes. Les Savoyards restent sur une victoire 4-0 en Ligue 1 et une autre victoire en demi-finales de la Coupe de France. Du coup, ils pointent en 17e position, deux points devant Nancy, et huit points derrière Valenciennes qui n’a plus rien à jouer. Les Nordistes viennent de s’imposer face à Rennes et restent sur deux victoires et trois nuls… Une belle victoire est possible pour Evian qui peut s’imposer et se maintenir ! Par exemple sur le score de 2-0,score coté 8,75 sur Unibet.



Pronostic Rennes – Ajaccio :

Les hommes d’Antonetti, 12e, n’ont plus rien à jouer et ils restent sur deux lourdes défaites. Les Rennais n’ont remporté qu’un match sur les treize derniers, toutes compétitions confondues. En face, les Corses ne sont pas encore sauvés puisqu’ils ont cinq points d’avance sur la zone rouge et ils restent sur deux défaites, un nul et une victoire. Lors du match aller, Rennes était allé s’imposer 2-4 mais, ce soir, Ajaccio peut s’imposer ! Une victoire serrée est possible, par exemple sur le score de 1-2, score coté 8,75 sur ParionsWeb.

Pronostic Sochaux – Toulouse :

Enfin, la dernière rencontre de la soirée mettra aux prises Sochaux (14e) , six points devant la zone rouge, et Toulouse, cinq points devant, qui n’a plus rien à jouer. Les Sochaliens restent sur deux victoires et deux nuls et devraient se sauver. En face, les Toulousains ont perdu à Marseille après leur victoire à Lille (la seule rencontre gagnée lors des six dernières)… Lors du match aller, Toulouse s’était imposé 2-0 et, ce soir, Sochaux peut gagner pour se maintenir définitivement ! Une victoire étriquée est possible, par exemple sur le score de 1-0, score coté 6 sur PMU Sport.

J’aime ça : J’aime chargement…