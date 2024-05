L1 : Salomon Kalou, joueur du mois

Salomon Kalou a reçu le prix UNFP-RTL-L’Equipe de meilleur joueur du mois d’avril en Ligue 1.

Durant le mois d’avril, Kalou a inscrit deux doublés, un face à Lorient (5-0) et un face à Sochaux (3-3). Et il a débuté le mois de mai sur les mêmes bases que le précédent, avec un but lors de la défaite à Toulouse (4-2) et un doublé lors de la victoire de son équipe face à Reims (3-0).

Le Lillois est dès lors le meilleur buteur du LOSC en championnat, avec 13 réalisations. C’est lui qui permet, entre autre, au LOSC de pouvoir encore espérer aujourd’hui à une place pour la prochaine Ligue Des Champions.

Réussissant à se mettre la majorité des suffrages dans la poche (51%), Salomon Kalou, a ainsi devancé Steve Mandanda (32%), portier de l’OM, et Jérémie Aliadière (17%), buteur de Lorient.

J’aime ça : J’aime chargement…