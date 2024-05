Ligue 1 – Bordeaux : Gillot répond à Dupraz

Après Nancy (vaincu 3-2), il leur reste Troyes, samedi, et Évian-T.G. le dimanche suivant : les Girondins défient les trois plus mauvais élèves de la classe.

Alors Bordeaux arbitre de fin de saison ? Non, d’après les déclarations de Pascal Dupraz : « Je regrette simplement que Bordeaux ait jeté tout son dévolu sur la Coupe de France, depuis sa qualification obtenue à Lens en quart de finale, car ça fausse le championnat ! » Ce qui n’a pas plu à Francis Gillot.

Le coach des Marine et Blanc s’est interrogé jeudi 16 mai « En football, aujourd’hui, il y a des trucs que j’ai du mal à comprendre… Je ne sais pas ce qu’il a voulu dire.» Avant d’ajouter avec réserve «On a battu Nancy (3-2, 36e journée), qui est, me semble-t-il dans les eaux d’Évian, si je regarde le classement ».

Poursuivant ironiquement « Après, chacun sa merde, hein… je vais faire par rapport à ce que je ressens. Il aura aussi l’occasion de nous battre lors du dernier match, s’il lui manque des points… La seule défaite qu’on a depuis deux mois, c’est à Marseille (1-0, 31e journée), et ils ne sont pas dans les derniers, je crois. Mais bon, c’est pas bien méchant, c’est la fin de saison, tout le monde est fatigué… »

J’aime ça : J’aime chargement…