PSG – Ligue 1 : Du 50/50 pour Ancelotti

Dans une interview accordée ce matin à L’Équipe, Ancelotti affirme que son cas au Paris Saint-Germain va être étudié dans les prochaines heures. N’ayant pas encore fait son choix, le Mister compte bien profiter de la réunion prévue demain avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pour « clarifier certaines choses ».

Niant tout contact avec les dirigeants du Real Madrid, le coach italien a indiqué que rien n’était encore acté et que la possibilité qu’il reste à Paris n’étais pas si nulle que cela. Il déclare jeudi 16 mai « Bien sûr qu’il y a une possibilité que je reste !, c’est du 50/50. Je me suis bien intégré ici et je ne suis pas une personne qui aime changer. J’ai été déçu quand j’ai quitté Chelsea (en 2011). Et si je pars de Paris, il y aura forcément un peu de tristesse, c’est normal. En attendant, je veux tout clarifier. Cela concerne tout ce qui s’est passé dans la saison. Il s’est passé beaucoup de choses, des belles et des moins belles. »

Vendredi sera donc une journée décisive pour l’avenir du PSG mais aussi de Carlo Ancelotti.

