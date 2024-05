Compétition en Ligue 1 : clash entre présidents de L2 !

Le combat pour l’accession à la Ligue 1 fait rage dans la division 2. Les maigres écarts qui séparent les quatre prétendants à la montée en Ligue 1 entraînent forcément des tensions entre Nantes, Guingamp, Caen et Angers (sauf Monaco, qui jouera au niveau supérieur la saison prochaine).

La plus grande tension est relative au 7-0 infligé par les Guingampais, le week-end dernier au stade du Roudourou. Le président du SM Caen s’est permis de fustiger le comportement de l’équipe lensoise, ainsi que celle de son entraîneur Eric Sikora et de son président Luc Dayan.

Jean-François Fortin, le président du club normand a pesté « Je voudrais en profiter pour m’adresser à Monsieur Dayan (président de Lens qui a jugé bon de s’excuser auprès de ses supporteurs) que l’élégance aurait été de s’excuser auprès du président de Nantes, de celui d’Angers, de Dijon et de moi-même ! Je retiens les propos de l’entraîneur d’Angers qui s’est étonné que Lens n’a pas envoyé les U15 ! Je suis assez d’accord avec lui. Tant qu’à faire, ils auraient dû aller jusqu’aux U15. Au moins, comme ça, ça aurait été clair ! C’est lamentable ! ».

L’accusé ne s’est pas fait attendre : Le président des Sang et Or à tenu à mettre les choses au clair, après avoir personnellement contacté la chaîne sportive, : « Je trouve indécent ce genre de commentaires. L’équipe est entraînée par Eric Sikora qui a fait toute sa carrière à Lens. C’est quelqu’un dont on ne peut pas douter de l’intégrité. Prendre 7-0, ça a fait mal à tout le club. Le groupe est effondré par ce résultat. Ce genre de propos manque d’une vraie grande intelligence. Monsieur Fortin devrait se regarder dans sa glace avant de dire ce genre de choses. Comme par hasard, c’est la seule personne qui s’est manifestée ainsi. Je connais bien le président d’Angers, le club de Nantes… Comment imaginer qu’on a pu combiner une histoire pareille ! Je réagis assez peu à ce qui se dit à droite et à gauche mais le club de Lens ne mérite pas ce genre de commentaires. »

