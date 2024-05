PSG au Réal : « respectez-nous, respectez ce contrat » !

Aussitôt le titre de champion de France déjà poche, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG revient sur les tractations avec le Real Madrid au sujet de Carlo Ancelotti et réclame plus de respect.

Dans un extrait d’interview paru aujourd’hui 14 mai 2013, il déclare « Il y a quelques jours, le directeur général du Real Madrid, Jose Angel Sanchez, m’a contacté pour me parler de Carlo Ancelotti. Très vite, je leur ai dit : « Si vous essayez d’avoir Carlo, sachez qu’il lui reste un an de contrat. Alors, s’il vous plait, respectez-nous, respectez ce contrat. Nous respectons tous les clubs et nous attendons la même chose en retour. Aujourd’hui, nous n’avons pas la dimension du Real Madrid, mais ce n’est pas pour cela qu’on ne mérite pas le respect. » Il s’est excusé, il m’a dit qu’il pensait que le contrat de Carlo expirait à la fin de la saison en cours. Je lui ait dit que c’était inexact, que Carlo avait bien encore un an de contrat chez nous. Il m’a dit que, du coup, ils en tiendraient compte. »

Au cours de cet entretien, Nasser Al-Khelaïfi a aussi réaffirmé son attachement au coach italien : « On veut garder Carlo. Tout le monde l’aime ici, les joueurs, les supporteurs. Moi-même, je l’aime. Je le soutiens depuis le jour de son arrivée et je le soutiendrai jusqu’à son dernier jour ici. Je suis très optimiste sur l’issue de ce dossier. » Et en cas d’échec ? «S’il partait, ce serait un problème… », lâche-t-il simplement.

