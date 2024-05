Valenciennes – Rennes: Un match à double enjeu pour les nordistes

Mathématiquement, le maintien de Valenciennes n’est pas encore assuré et un point au Hainaut contre Rennes est nécessaire pour garantir leur place en Ligue 1.

Lors du précédent match face au Paris Saint-Germain, les nordistes ont gâché la fête aux parisiens et ont réalisé une belle prestation. Un but dès la 17ème minute et une lutte acharnée jusqu’au 83ème pour finir le match sur le score de 1 à 1 sur la pelouse du Parc des Princes. Le moral des joueurs est à son haut niveau et chercheront par tous les moyens à garantir leur maintien en Ligue 1 face à Rennes.

En phase aller, Valenciennes s’était inclinée sur le score de deux buts à zéro et ce match retour est également une revanche à prendre. Un double enjeu pour les nordistes.

Formations probables des deux équipes:

Valenciennes : Penneteau – Lala, Rose, Angoua, G.Bong – R.Gomis, C.Sanchez (cap), Sankharé – Melikson (ou M.Dossevi), Aboubakar (Nguette), Danic

Rennes : Costil – Foulquier, A.Diarra, Boye, S.Moreira (ou Beauverger) – A.Doucouré, Makoun, Konradsen – Féret (cap), Pitroipa, S.Diallo (ou C.F.Diarra)

