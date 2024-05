Chelsea aurait abîmé la Cup vieille de 132 années !

Vainqueur de la Cup en 2012, Chelsea a récemment dû rendre le trophée pour qu’il soit remis demain à Manchester City. Selon Kevin Williams, le maître orfèvre en charge de la restauration de la coupe, les Blues n’ont pas été très soigneux avec l’objet vieux de 132 ans.

Choqué par l’état dans lequel elle lui est revenue, Williams a déclaré « Elle était vraiment très endommagée. C’est comme si tout le monde en avait pris un morceau. Cette année ça a sûrement pris entre 70 et 80 heures de restauration et de polissage, alors que normalement il ne faut pas plus de 38 heures pour être sûr que tout va bien».

Ajoutant «Je vois passer la Cup depuis 17 ans maintenant, et les dégâts étaient vraiment pires que d’habitude, même s’il y a quelques années, je l’avais récupérée avec le couvercle en deux morceaux…».

