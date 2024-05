Zidane potentiel candidat pour l’assistance d’Ancelotti au Real ?

Le conseiller de Florentino Pérez au Real Madrid, Zinedine Zidane, avait déclaré fin mars vouloir « se rapprocher du terrain ». Un souhait qui pourrait être exaucé.

Le quotidien espagnol As révèle en effet qu’en cas de venue de Carlo Ancelotti chez les Merengue, Zinedine Zidane pourrait obtenir un poste de coach-assistant.

D’abord, Zidane et Ancelotti se connaissent bien, le premier ayant évolué sous les ordres du second à la Juventus entre 1999 et 2001. L’actuel entraîneur du PSG avait d’ailleurs affirmé que le Français était le « joueur le plus fort qu’il a jamais entraîné ». Si jamais Ancelotti hésite encore à faire son choix, l’argument Zidane pourrait dissiper les doutes.

Deuxième force : la cote de popularité de Zidane chez les supporters madrilènes. D’après un sondage récent de Marca, 64% d’entre eux ne souhaitent pas l’arrivée d’Ancelotti à la Maison Blanche. Une association avec leur ancien numéro 5 aiderait donc à mieux faire passer la pilule.

