Coupe de France : Dupraz pense à la Ligue 1

Hier soir, c’était un festival au Parc des Sports d’Annecy. Vainqueurs 4-0 d’une inexistante équipe de Lorient, les joueurs d’Evian Thonon-Gaillard ont fêté la qualification pour la finale de la Coupe de France avec leur public. Mais Pascal Dupraz, lui, a préféré rester en retrait.

A trois journées de la fin, le club savoyard occupe en effet le 18e rang de la Ligue 1, synonyme de relégation. « C’est une grande satisfaction mais il est difficile d’être complètement heureux car la Coupe de France n’est pas l’objectif principal du club. C’est le maintien en Ligue 1, a déclaré l’entraîneur de l’ETG. Je ne peux imaginer déplacer le peuple des Pays de Savoie au stade de France sans nous être maintenus. Ce ne doit pas être un cortège funèbre mais un corso de carnaval qui doit monter à Paris. »

Et pour cela, Pascal Dupraz compte sur ses joueurs et aussi sur son public. « J’appelle donc à l’esprit de responsabilité et au professionnalisme des joueurs, mais il devrait y avoir aussi 15 000 personnes au Parc des Sports contre Nice puis contre Valenciennes. Mes frères, nous sommes 700.000 dans le département, montrez que le football peut susciter la ferveur populaire ici dans nos montagnes ! ».

J’aime ça : J’aime chargement…