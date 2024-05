Série A: Naples assure une deuxième place

Naples et Dzemaili ont assuré leur deuxième place au classement en battant Bologne 3-0. L’ancien Zurichois a inscrit le troisième but.

Les Napolitains ne peuvent plus être rejoints par l’AC Milan, vainqueur 4-0 à Pescara. Les hommes de Walter Mazzarri ont poursuivi leur bonne série pour s’adjuger une place dans la prochaine Ligue des champions.

L’AC Milan s’est lui rapproché de la troisième place en écrasant Pescara 4-0 grâce notamment à un doublé de Balotelli.

En queue de classement, le Sienne d’Emeghara pourrait bien avoir perdu ses dernières illusions de maintien en s’inclinant face à la Fiorentina 1-0. Même chose pour le Palerme de Von Bergen et Morganella, battu 3-2 par l’Udinese. Avec quatre points de retard sur le premier non relégable et six points en jeu, le sort des Siciliens n’est guère enviable.

